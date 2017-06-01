Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Nisan 2014'ten bu yana takımın başında bulunan Rebrov ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Dinamo Kiev, teknik direktör Serhiy Rebrov ile yollarını ayırdı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin uzatılmayacağı bildirildi.



Rebrov, teknik direktörlük kariyerine başladığı Dinamo Kiev ile 2 lig (2015, 2016), 2 Ukrayna Kupası (2014, 2015) ve bir Ukrayna Süper Kupası (2016) şampiyonluğu yaşadı.



Ukraynalı teknik adam, futbolculuk kariyerinde 2002-2004 yıllarında Fenerbahçe forması giymişti.