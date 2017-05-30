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Doğan Atlıhan, IWF Tıp Komitesine seçildi

ü"Üçüncü kez aynı göreve hem de en fazla oyu alarak seçilmem beni fazlasıyla mutlu etti"

Doğan Atlıhan, IWF Tıp Komitesine seçildi

üDoç. Dr. Doğan Atlıhan, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Tıp Komitesine seçildi.

IWF'in Tayland'ın başkenti Bankok'ta gerçekleştirilen genel kurulunda 117 ülkenin 96'sının oyunu alan Atlıhan, komite seçimlerinde en fazla oyu alan isim olarak 3. kez IWF Tıp Komitesine girdi.

Bir Türk olarak uluslararası federasyonda görev almanın kendisini gururlandırdığını belirten Doğan Atlıhan, “Üçüncü kez aynı göreve hem de en fazla oyu alarak seçilmem beni fazlasıyla mutlu etti. Halterin gelişimi için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Doğan Atlıhan #halter #ıwf #Tıp Komitesi #Uluslararası Halter Federasyonu
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