MotoGP'nin altıncı etabı İtalya Grand Prix'sini kazanan Ducati'den Dovizioso, bu sezon ilk yarış galibiyetini elde etti.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın altıncı yarışı İtalya Grand Prix'sini kazanan Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso, sezonun ilk galibiyetini aldı.



Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun altıncı etabı, İtalya'nın Toskana bölgesindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.



Üçüncü sıradan başladığı yarışın sonlarına doğru liderliğe yükselen Dovizioso, 41.32.126'lık derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek, bu sezon ilk kez zirvede yer aldı. Movistar Yamaha'dan İspanyol Maverick Vinales, rakibinin 1.281 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. OCTO Pramac takımından İtalyan sürücü Danilo Petrucci ise liderin 2.334 saniye arkasında üçüncü oldu.



Sezonun 7. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 11 Haziran'da koşulacak.



Pilotlar klasmanı



İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



1. Maverick Vinales (İspanya) 105 puan



2. Andrea Dovizioso (İtalya) 79



3. Valentino Rossi (İtalya) 75



4. Marc Marquez (İspanya) 68



5. Dani Pedrosa (İspanya) 68

