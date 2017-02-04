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Dursun Özbek'ten hakem Mete Kalkavan'a tepki

"Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti"

Dursun Özbek'ten hakem Mete Kalkavan'a tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak elenmelerinin baş sorumlusunun hakem Mete Kalkavan olduğunu iddia etti.
Dursun Özbek, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir cümlem var, Mete Kalkavan görevini yaptı." dedi.
Hakem Mete Kalkavan'ın büyük hatalar yaptığını ileri süren Özbek, şöyle konuştu:
"Bütün Türkiye'nin dikkatine sunuyorum, Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti. Burada hakem üzerinde duruyorum ve pes diyorum. Ben eleştirmiyorum, siz basın mensubusunuz, herkes maçı seyrediyor. Geçen haftalarda Kardemir Karabükspor maçında verilen penaltı, penaltı mıydı? Burada 1,5 metre ofsayttan gol yedik. Emre dirsek attı adama, zorla bir sarı kart verdi. Bunları tarif etmeye gerek yok ama tek cümlem var, Mete Kalkavan görevini kupada da yaptı."
Dursun Özbek, ilk yarıda 2-0 geriye düşülmesinin ardından taraftarın protestosunun da normal olduğunu sözlerine ekledi.
Diğer yandan, sarı-kırmızılı takımın Alman futbolcusu Lukas Podolski de sosyal medya hesabından hakem Mete Kalkavan'ın yer aldığı bir fotoğrafla, "Yorum yok." ifadesini paylaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #Medipol Başakşehir #Galatasaray #futbol #Dursun Özbek
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