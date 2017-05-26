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Eczacıbaşı VitrA'dan iki kaptanı için jübile maçı

Turuncu-beyazlı kulüp, uzun yıllar takımın formasını giyen ve kariyerlerini noktalayan Esra Gümüş Kırıcı ve Gülden Kayalar Kuzubaşıoğu için jübile maçı organize edecek

Eczacıbaşı VitrA'dan iki kaptanı için jübile maçı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı VitrA'nın iki eski kaptanı Esra Gümüş Kırıcı ile Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, jübile maçıyla kariyerlerini noktalayacak.

Eczacıbaşı Kulübünden yapılan açıklamada, turuncu-beyazlı formayı uzun süre giyerek kulübe hizmet eden ve voleybolu bırakma kararı alan Esra ve Gülden için bir jübile maçı organize edileceği bildirildi.

Turuncu-beyazlı takımda libero olarak forma giyen Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu'nun ardından smaçör Esra Gümüş Kırıcı'nın da veda kararı alması üzerine her iki oyuncu ile görüşen yöneticilerin, oyunculara birlikte jübile yapma teklifini ilettiği kaydedildi.

Eczacıbaşı Kulübünden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Uzun yıllar boyunca verdikleri emekler ve yaptıkları katkılar için kulüp tarihimizin unutulmazları arasına giren iki eski kaptanımıza, voleybol camiasının da katılacağı bir organizasyonla teşekkür etmek istiyoruz. Onlar, hem sporculukları hem kişilikleri ile bu teşekkürü fazlasıyla hak ettiler."
Kulübün teklifinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Gülden, "14 yıl gururla formasını giydiğim kulübümde jübile yapmak benim için büyük bir onur." ifadesini kullandı.

Esra Gümüş Kırıcı ise kariyerini turuncu-beyazlı formayla tamamlamanın büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.
İki oyuncu için gerçekleştirilecek jübile ile ilgili detaylar, daha sonra netleşecek.

Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #Vestel Venus Sultan Ligi #Gülden Kayalar Kuzubaşıoğu #Esra Gümüş Kırıcı #eczacıbaşı vitra
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