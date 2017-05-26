Eskişehirspor'un kupalar kazanan kadrosunda yer alan Vahap Özbayer, Ender Konca, Nihat Atacan, Süreyya Özkefe ve Hüdai Doğu, Süper Lig için play-off mücadelesi veren siyah-kırmızılıların zafere ulaşacağına inanıyor

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık kupalarını kazanan, aldığı başarılı sonuçlarla hafızalara kazınan Eskişehirspor'un "efsane" kadrosunda yer alan Vahap Özbayer, Ender Konca, Nihat Atacan, Süreyya Özkefe ve Hüdai Doğu, Süper Lig için play-off mücadelesi veren siyah-kırmızılıların zafere ulaşacağına inanıyor.



Top tekniği ve güzel paslarından dolayı futbolculuk döneminde "Koca Usta" lakabıyla anılan Vahap Özbayer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takımın geçen yıl yapılan yanlışlıklar nedeniyle TFF 1. Lig'e düştüğünü, bu sezon ise iyi yolda olduğunu belirtti.



Eskişehirspor'un finallerin takımı olduğunu aktaran Özbayer, "Eskişehirspor, rakibi kim olursa olsun yenerek Süper Lig'e çıkacak. Takımdaki bütün futbolcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Eskişehirspor'u Süper Lig'de görmek en büyük arzumuz." diye konuştu.



Eskişehirspor taraftarının "Fethi-Nihat-Ender filelere gönder" sloganındaki Ender Konca ise en büyük isteğinin siyah-kırmızılı takımı yeniden Süper Lig'de görmek olduğunu kaydetti.



Geçen yıl yapılan hataların ve takımın aldığı kötü sonuçların Eskişehir temsilcisinin bir alt lige düşmesine neden olduğunu dile getiren Konca, "TFF 1. Lig'deki en iyi kadroya sahibiz. Ancak bazı nedenlerden istediğimiz sonuçları alamadık. Eskişehirspor'un play off'ta şansı var. Eskişehirspor'un eski futbolcusu olarak en büyük isteğim, bu takımın Süper Lig'de yer alması. Büyük taraftarımız Süper Lig'i hak ediyor." ifadelerini kullandı.



- "Eskişehirspor, Mustafa Denizli ile başarılı olacak"



Eskişehirspor'un efsane futbolcularından Nihat Atacan da siyah-kırmızılı ekibin Süper Lig'e yakıştığını söyledi.

TFF 1. Lig'de normal sezonun son bölümünde yaşanan puan kayıpları nedeniyle Eskişehirspor'un Süper Lig'e yükselmek için play-off oynamak zorunda kaldığını aktaran Atacan, şöyle konuştu:



"Takımımızdaki futbolcular, tecrübeli ve işi biliyor. Ancak futbolda iyiler kazanacak diye bir kural yok. Geldiğimiz noktada zorlanabiliriz. Bu maçların havası çok farklı. Rakiplerimize göre avantajlı görünsek de inişli çıkışlı bir grafiğimiz var. Eskişehirspor, TFF 1. Lig'e layık değil. Süper Lig'de oynamalıyız. Malatyaspor'da teknik direktörlük yaparken, onları namağlup şampiyonluğa ulaştırarak Süper Lig'e çıkarttım. Mustafa Denizli de çok tecrübeli ve yılların teknik direktörüdür. Eskişehirspor, Mustafa Denizli ile başarılı olacaktır."



"Eskişehirspor ismi efsanedir"



Eskişehirspor'un 1965-1973 yıllarındaki başarılı kadrosunda yer alan Süreyya Özkefe ise siyah-kırmızılı takımın eski güzel günlerine bir an önce dönmesi gerektiğini belirtti.



Eskişehirsporlu futbolcuların para için değil forma için oynaması gerektiğinin altını çizen Özkefe, "Altyapıda umut veren genç futbolcularımız var. Onlara şans verilmeli. Sinirlendiğim için Eskişehirspor'un maçlarını 90 dakika izleyemiyorum. TFF 1. Lig Eskişehirspor'a yakışmaz. Eskişehirspor ismi efsanedir. Eskişehirspor'un Süper Lig'e çıkması için hep dua ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Eskişehirspor'un efsane futbolcularından Hüdai Doğu da şu an kadroda bulunan futbolcuların akıllı davranıp iyi çalışarak, takımı hak ettiği yere taşımaları gerektiğini söyledi.



Eskişehir'in bir futbol kenti olduğuna değinen Doğu, "Eskişehirspor'un taraftarının dünyada eşi benzeri yoktur. Biz, Süper Lig'e layığız. Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.