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Elazığspor'da iç transfer

Bordo-beyazlı ekip, defans oyuncusu Mehmet Yiğit'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı

Elazığspor'da iç transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, savunma oyuncusu Mehmet Yiğit ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-beyazlı kulübünden yapılan açıklamada, iç transfer görüşmeleri kapsamında sözleşmesi sona eren Mehmet Yiğit ile 2 yıllık yeni sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar bordo-beyazlı formayı giyecek olan Mehmet Yiğit'e başarı dilendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #Mehmet Yiğit #futbol #Elazığspor
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