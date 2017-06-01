TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, savunma oyuncusu Mehmet Yiğit ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Bordo-beyazlı kulübünden yapılan açıklamada, iç transfer görüşmeleri kapsamında sözleşmesi sona eren Mehmet Yiğit ile 2 yıllık yeni sözleşmenin imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar bordo-beyazlı formayı giyecek olan Mehmet Yiğit'e başarı dilendi.
Bordo-beyazlı ekip, defans oyuncusu Mehmet Yiğit'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, savunma oyuncusu Mehmet Yiğit ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.