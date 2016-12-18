Emenike'den büyük skandal

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel'i kadro dışı bırakmasının sebepleri ortaya çıktı...

Fenerbahçe’de, Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakıldı. Hollandalı teknik adamın bu radikal kararının perde arkasında çok önemli olaylar yer alıyor.



İşte o olaylar:



SÜREKLİ OLARAK 'SAKATIM' DEDİ



* Van der Wiel sürekli sakat olduğunu belirterek antrenmanlara çıkmak istemedi.



*Tetkiklerde hiçbir sakatlığının bulunmamasına rağmen sakat olduğu konusunda ısrar etti.



DİYARBAKIR'A GİTMEK İSTEMEDİ



*Maç kadrosuna girmek istemedi. Son olarak kupadaki Amed maçı için Diyarbakır’a götürülmek istendi ama reddetti.



*Takım arkadaşlarına adeta tepeden baktı.



UYARILARI DİNLEMEDİ



*Emenike, Advocaat'ın tüm uyarılarına rağmen maçlarda ve antrenmanlarda ciddiyetsiz tavırlar sergiledi.



* İlk 11’de olmadığı her maçta sorun çıkardı, yedekliği kabullenmedi.



'ANNEM HASTA' DEDİ GECE KULÜBÜNE GİTTİ



*Annesinin rahatsızlığı gerekçesi ile gittiği Nijerya’da gece kulübünde ve kumarhanede eğlenirken görüntülerinin bir arkadaşı tarafından yayınlanması.*Sürekli olarak sorun çıkartması ve bu sorunların takımdaki oyuncuların konsantrasyonunu bozması./Hürriyet