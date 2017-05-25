"Kaçak lüks araç" soruşturmasında Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu da ifade verdi. Başakşehirli oyuncu, çete üyesi olduğu öne sürülen kişilerin telefon tapelerinde kendisine ucuza araç satmayı teklif etmesi nedeniyle ifadeye çağrıldı. Eski Beşiktaş teknik direktör Tayfur Havutçu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in de ifade vereceği belirtiliyor.

Yurda kaçak yollarla sokulan lüks araç soruşturması derinleşiyor. Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan sonra Başakşehirli Emre Belözoğlu da ifade verdi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emre Belözoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade vermeye çağırıldı.



Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine davet edilen Belözoğlu, öğlen saatlerinde ifade verdi.



Çete üyesi olduğu öne sürülen kişilerin telefon tapelerinde Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli Volkan Şen ve Tayfur Havutçu'ya lüks araç satmayı teklif ettikleri ancak futbolcuların bu araçları satın almadıkları öğrenildi.



Eski Beşiktaş teknik direktör Tayfur Havutçu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in de ifade vereceği belirtiliyor.



Öte yandan soruşturma kapsamında aralarında Futbolcu Ozan Tufan'ın aracının da bulunduğu 21 lüks araca el konuldu. Ozan Tufan ifadesinde araçların yurda kaçak yollardan sokulduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Ozan Tufan'ın dosyadaki konumunun 'mağdur' olduğu da kaydedildi.



Örgüt liderinin N.E.'nin de aralarında bulunduğu bir kısım şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin hala devam ettiği kaydedildi.





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