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En iyi Belçikalı futbolcu De Bruyne

Manchester City'de forma giyen De Bruyne'ün, 2016 yılında ülkesi dışında top koşturan en iyi Belçikalı futbolcu seçildiği duyuruldu

En iyi Belçikalı futbolcu De Bruyne

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne, yurt dışında oynayan en iyi Belçikalı futbolcu seçildi.

Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki hücum futbolcusu De Bruyne'ün, 2016 yılında ülkesi dışında top koşturan en iyi Belçikalı futbolcu seçildiği belirtildi.

Belçika futbolunda en iyilerin belirlendiği törende De Bruyne'ün, diğer İngiliz ekipleri Chelsea'de oynayan yıldız futbolcu Eden Hazard, Tottenham'ın savunma oyuncusu Toby Alderweireld ve Liverpool forması giyen Divock Origi'yi geride bırakıp ödülü alması dikkati çekti.

Bu ödülü üst üste ikinci kez kazanan Belçikalı futbolcu, 2015'te katıldığı Manchester City ile 71 maça çıkıp 21 gole imza attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manchester city #Kevin De Bruyne #futbol #en iyi Belçikalı futbolcu
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