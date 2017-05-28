Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı, Beşiktaş'ın şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı, Beşiktaş'ın şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlıların, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş futbol takımının, Süper Lig 2016-2017 sezonu şampiyonu olmasının kesinleşmesinin akabinde, Orman'a bir tebrik telgrafı da göndermişti.