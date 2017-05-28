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Erdoğan'dan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'a tebrik telefonu

Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı, Beşiktaş'ın şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan'dan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı, Beşiktaş'ın şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlıların, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş futbol takımının, Süper Lig 2016-2017 sezonu şampiyonu olmasının kesinleşmesinin akabinde, Orman'a bir tebrik telgrafı da göndermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #fikret orman
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