Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Toto Süper Ligi 2016-2017 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Beşiktaş futbol takımının şampiyon olması dolayısıyla, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman’a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın şampiyon olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı Orman’a tebrik telgrafı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Toto Süper Ligi 2016-2017 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.