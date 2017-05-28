Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın şampiyon olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı Orman’a tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Toto Süper Ligi 2016-2017 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Beşiktaş futbol takımının şampiyon olması dolayısıyla, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman’a tebrik telgrafı gönderdi.