Ersan İlyasova’dan Nets potasına 22 sayı

Philadelphia 76ers Brooklyn Nets’i 108-107 yenerken, Ersan İlyasova 22 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu oldu.

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NBA’de heyecan 7 maçla devam etti. Philadelphia 76ers, konuk ettiği Brooklyn Nets’i 108-107 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Joel Embiid 33 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Ersan İlyasova ise 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 blok kaydetti.

Nets’te eski Fenerbahçeli oyuncu Bojan Bogdanovic 14 sayı üretti. Diğer sonuçlarsa şöyle:

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 117-110

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Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 99-79

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Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 73-82

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Orlando Magic-Toronto Raptors: 79-109

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Miami Heat-Boston Celtics: 95-105

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San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 113-100

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