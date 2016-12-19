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Ersan İlyasova’dan Nets potasına 22 sayı

Philadelphia 76ers Brooklyn Nets’i 108-107 yenerken, Ersan İlyasova 22 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu oldu.

Ersan İlyasova’dan Nets potasına 22 sayı
NBA’de heyecan 7 maçla devam etti. Philadelphia 76ers, konuk ettiği Brooklyn Nets’i 108-107 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Joel Embiid 33 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Ersan İlyasova ise 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 blok kaydetti.
Nets’te eski Fenerbahçeli oyuncu Bojan Bogdanovic 14 sayı üretti. Diğer sonuçlarsa şöyle:
Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 117-110
...
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 99-79
...
Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 73-82
...
Orlando Magic-Toronto Raptors: 79-109
...
Miami Heat-Boston Celtics: 95-105
...
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 113-100

Kaynak: İHA
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