Erzincan'dan Elazığ'a deplasmanda 4 gol!

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. haftasında TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, evinde ağırladığı Spor Toto 3. Lig 1. Gurup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma öncesi Elazığsporlu futbolcular, seremoniye ay yıldızlı tişörtle çıkarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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Ziraat Türkiye Kupası MAÇ SONUCU: Elazığspor: 0 - Anagold 24 Erzincanspor: 4

Maçtan dakikalar

14. dakikada konuk ekibin atağında ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Zeynel’in dokunuşyla top filelerle buluştu. 0-1

31. dakikada 24Ercincanspor’un atağında, Elazığspor’lu futbolcunun eline değen top nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Oğuz, takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

45. dakikada Yunus’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer’in aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı.

48. dakikada Zeynel’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Atilla’nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

61. dakikada sol kanattan Emre’nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Zeynel kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

66. dakikada Enes Batın’ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Muhammed’in vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

80. dakikada Yasin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu önünde bulan Sefa, plase bir vuruşla golü kaydetti. 0-4

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Candaş Elbil xx, Murat Temel xx

Elazığspor: Mirsat Budak x, Mehmet Zeki Tunç xx, Ömer Yıldız xx, Yunus Gül x, Enes Batın Kaplan x, Ali Fırat Okur xx, Hakan Esa xx, Çağrı Ortakaya x (Mesut Saray dk. 45 x), Muhammed Akyıldız x, Onur Alsu x, Ömer Kara xx

Yedekler:Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Yiğit, Murat Kalkan

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Anagold 24 Erzincanspor: Bilal Atmaca xx, Ahmet Kaan Ergün xx (Barış Şaffak dk. 82 x), Zeynel Alkan xxx (Can Özgür dk. 79 x), Atilla Aybars Garhan xx (Enes Yılmaz dk. 70 x), Cevrail Serçek xx, Sefa Küpeli xx, Emre Özkurt xx, Yasin Dülger xx, Safa Yıldırım xxx, Ömer Serbest xx, Oguz Küçük xxx

Yedekler: Ahmet Burgaz, Emre Çalık, Nurettin Güneş, Halil İbrahim Keleş

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Zeynel Alkan (dk. 14 ve 61), Oguz Küçük (dk. 31), Sefa Yıldırım (dk. 80) (24 Erzincanspor)

Sarı kart: Enes Yılmaz (Anagold 24 Erzincanspor)

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