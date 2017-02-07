Erzurum 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne hazırlanıyor. 11 ve 18 Şubat günleri arasında düzenlenecek olimpik festival için hazırlıklar tamamlandı, sporcular da antremanlara başladı.

1890 rakımla Türkiye'nin en yüksek kenti Erzurum, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'na hazır.Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği'nin her iki yılda bir düzenlediği Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’ne bu yılki ev sahibi Erzurum.Festivalde 40 ülkeden 832 sporcu ağarlanacak.Yaşları 14 ile17 yaş aralığındaki genç sporcular kente gelmeye başladı. O ekiplerden biri de Slovenya. Ekip antremanlarına başladı.Erzurum’da sporcular, alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard olmak üzere 9 dalda yarışacak.Olimpik festival olimpiyat oyunlarının ilk adımı olarak kabul ediliyor.Türkiye'de festivalde oldukça iddialı. 24 kız, 45 erkek toplamda 69 milli sporcu ülkemizi temsil edecek.13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 2017'nin açılış seremonisi, 12 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda düzenlenecek seramoni ile başlayacak. Festival halka açık ve ücretsiz olacak.