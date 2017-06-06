Eski milli tekvandocu Ali Rıza Tekin, tekvando sevgisini ikisi kız dört çocuğuna da aşıladı

Eski milli tekvandocu Ali Rıza Tekin, spor sevgisini aşıladığı dört çocuğuyla "siyah kuşak" ailesi oluşturdu.

İzmir'de yaşayan 60 yaşındaki Tekin, gençlik yıllarında tanıştığı doğu felsefesinden etkilenerek tekvandoya başladı. Sporunda milli takıma kadar yükselen Tekin'in çocukları da antrenman ve müsabakalarını izlediği babalarını kendilerine onu örnek aldı.

İkisi kız, ikisi erkek dört çocuğundaki tekvando hevesini fark edince onlara evde eğitim vermeye başlayan baba Tekin, küçük yaşlarına rağmen oldukça istekli olan çocukların performansından etkilenerek antrenman yapmaları için spor salonuna götürmeye başladı.

Babaları milli heyecan yaşayan çocuklar zamanla siyah kuşağa kadar yükseldi.



"İyi ki çocuklarıma tekvando öğretmişim"

Ali Rıza Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatta yaptığı en güzel şeyin çocuklarına tekvandoyu öğretmek olduğunu, onlarla antrenman yaparken kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Eşinin tekvando sporuyla ilgilenmemesine rağmen bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu belirten Tekin, "Kendim de tekvandocu olduğum için çocuklarım müsabakada darbe aldığında üzülmüyordum. Çünkü tekvando sakatlanma riski düşük bir spor. Kendim de bu sporu yaptığım için çocuklarım darbe aldığında korkmadım." diye konuştu.

Tekvando kuralları doğrultusunda çocuklarıyla kendi aralarından konuşurken birbirlerine "hoca" diye hitap ettiklerini aktaran Tekin, aile olarak tekvandoyu bir yaşam biçimi olarak kabul ettiklerini ifade etti.



Birinin burnunu birinin parmağı kırıldı

Çocuklarına eğitim verirken istemese de zaman zaman onlara zarar verdiğini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Açıklarını gördüğüm an affetmem. Müsabakada kötüsünü yaşamasınlar diye salon içinde her şeyi öğrettim. Maalesef üç çocuğumda da sakatlıklar oluştu. Türkiye şampiyonasına hazırlık sürecindeydi. Büyük oğlumla müsabaka yaparken ellerini açıyordu. Döner tekme attım burnu kırıldı. Hemen hastaneye götürdük. Sonuçta müsabakalarda sakatlanmadı. Kızım da yine müsabaka yaparken elleri açık dövüşüyordu 'ellerini kapat' diyordum. Sert bir darbe ile parmağının birisi kırılınca şimdi gardını çok iyi alıyor."

Tekvando antrenörlüğü yapan Tekin'in 40 yaşındaki siyah kuşaklı kızı Birgül Tekin, bir kadın olarak tekvando ile uğraşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Spordaki başarımda babamın büyük emeği var." dedi.

Küçük kardeşi ile iki kez Türkiye şampiyonasında karşı karşıya geldiğini ifade eden Birgül Tekin, kendisinin babasıyla siyah kuşağın beşinci danında olduğunu, abisinin dördüncü danda, küçük erkek kardeşinin ise üçüncü danda tekvando yaşantılarına devam ettiğini ifade etti.



Bülent Tekin: "Babama kızmadım"

Tekin'in büyük oğlu 43 yaşındaki tekvando antrenörü Bülent Tekin, babasının spor salonunda evdekinden çok daha farklı olduğunu anlattı.

Burnunun kırılması olayını hatırlatan Tekin, "Babam bize teknik gösteriyordu, hazır ol pozisyonundayken tekniği gösterirken gelen darbede burun kemiğim kırıldı. Babama kızmadım, isteyerek yaptığı bir şey değildi." ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Tekin'in küçük oğlu Ferhat Tekin (29) ise Tekvando Federasyonu İzmir İl Tertip Komitesi Üyesi olarak görev yapıyor.

Tekin'in dördüncü çocuğu Nilgün Tekin Erden de tekvando da siyah kuşağa yükseldi, evlendikten sonra sporu bıraktı ve yurt dışına yerleşti.