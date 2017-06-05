Eskişehirspor'un TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılarda 3-2 yenilerek, Spor Toto Süper Lig'e çıkamamasının ardından Eskişehir'de büyük üzüntü yaşandı.
Siyah-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmayı Eskişehir Atatürk Stadı'nda kurulan dev ekrandan takip etti.
Eskişehirspor'un penaltılarda Göztepe'ye 3-2 yenilmesiyle taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.
Maçın ardından çok sayıda taraftarın ağladığı görülürken bazı seyirciler de saha içindeki sandalyelere zarar verdi.
Eskişehir'de büyük üzüntü yaşandı.
Eskişehirspor'un TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılarda 3-2 yenilerek, Spor Toto Süper Lig'e çıkamamasının ardından Eskişehir'de büyük üzüntü yaşandı.