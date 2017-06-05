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Eskişehir'de Süper Lig'e çıkamama üzüntüsü

Eskişehir'de büyük üzüntü yaşandı.

Eskişehir'de Süper Lig'e çıkamama üzüntüsü

Eskişehirspor'un TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılarda 3-2 yenilerek, Spor Toto Süper Lig'e çıkamamasının ardından Eskişehir'de büyük üzüntü yaşandı.

Siyah-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmayı Eskişehir Atatürk Stadı'nda kurulan dev ekrandan takip etti.

Eskişehirspor'un penaltılarda Göztepe'ye 3-2 yenilmesiyle taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Maçın ardından çok sayıda taraftarın ağladığı görülürken bazı seyirciler de saha içindeki sandalyelere zarar verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #taraftar #eskişehirspor #Eskişehir
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