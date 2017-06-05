Eskişehir'de büyük üzüntü yaşandı.

Eskişehirspor'un TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılarda 3-2 yenilerek, Spor Toto Süper Lig'e çıkamamasının ardından Eskişehir'de büyük üzüntü yaşandı.



Siyah-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmayı Eskişehir Atatürk Stadı'nda kurulan dev ekrandan takip etti.



Eskişehirspor'un penaltılarda Göztepe'ye 3-2 yenilmesiyle taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.



Maçın ardından çok sayıda taraftarın ağladığı görülürken bazı seyirciler de saha içindeki sandalyelere zarar verdi.