Eskişehirspor Teknik Direktörü Denizli: "İlk karşılaşmada elde edilen skoru bir yana bırakacağız, önümüzde yeni bir hedef var. Bu şehre düşündüklerimizi yaşatmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında 29 Mayıs'ta sahalarında yapacakları Giresunspor maçında, ilk karşılaşmadaki 3-3'lük skora bakmadan mücadele edeceklerini bildirdi.



Denizli, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, rakip sahadan avantajlı döndükleri skora güvenerek, rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.



Giresunspor maçını kazanmalarının gerektiğini ifade eden Denizli, şunları kaydetti:



"İlk karşılaşmada elde edilen skoru bir yana bırakacağız, önümüzde yeni bir hedef var. Tek bir maç olarak düşünüp öyle hazırlanacağız ve bu şehre düşündüklerimizi yaşatmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Taraftarımızın, mübarek ramazan ayında iftar saatine denk gelecek maçta, takımımızı yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Taraftarımız, bize gereken her türlü desteği veriyor, pazartesi günü de yanımızda olacaklar, biz de onlara beklediklerini sunacağız."



Denizli, Giresunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Ruud Boffin'in tedavisine devam edildiğini ifade etti.