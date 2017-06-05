Antalya Stadı'nda dün Eskişehirspor ile Göztepe karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Eskişehirspor ile Göztepe arasında, TFF 1. Lig play-off final karşılaşmasının yapıldığı Antalya Stadı'na yabancı madde sokulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Uncalı Emniyet Müdürlüğünde, maçta alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Uzunkaya, dün Antalya Stadyumu'nda yapılan karşılaşmanın en riskli maç kategorisinde bulunduğunu, bu nedenle yaklaşık 2 bin emniyet mensubu ve 800 özel güvenlik personelinin görevlendirildiğini söyledi.

Taraftarların Antalya'ya gelmeye başlamasından itibaren üst düzey güvenlik önlemleri alındığına dikkati çeken Uzunkaya, "Spor Güvenlik Kurulu kararıyla maç günü taraftarların şehre gelmemesi hususunda güvenlik açısından bir tebligat yayınlandı ama maçtan bir gün önce iki takım taraftarlarının özel araçlarıyla şehre geldiği tespit edildi ve 30 bin taraftar ilimizde toplandı." diye konuştu.

Uzunkaya, Göztepe taraftarlarını taşıyan 65 büyük, 51 küçük otobüs ile Eskişehir taraftarlarını taşıyan 66 büyük, 79 küçük otobüs olduğunu, taraftarların sıkı ve yoğun aramalar sonrasında şehre girişlerine izin verildiğini dile getirdi.



Sopa, bıçak, patlayıcı, yanıcı maddeler ele geçirildi

Her iki taraftar grubunun da 3 ayrı arama noktasından sonra stadyuma giriş yaptığını söyleyen Uzunkaya, suç malzemelerinden oluşan sopa, bıçak, patlayıcı ve yanıcı maddelerin bir kısmının otobüs aramalarında, bir kısmının da stadyumun arama noktalarında ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Uzunkaya, sıkı arama önlemlerine rağmen stadyuma da çok sayıda patlayıcı ve yanıcı maddenin bir şekilde sokulduğunu, maç öncesi, esnası ve aralarında patlayıcı maddeler nedeniyle birtakım olumsuzluklar yaşandığını ifade etti.

Emniyet tarafından taraftarların şehre gelişi ve stada girişine kadar çok sıkı önlemler alındığını vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Tüm seyirci, en ince ayrıntısına kadar, üstleri, iç çamaşırlarına varıncaya kadar aranmasına rağmen, bunlara emniyet yetkilileri eşlik etmesine rağmen bu malzemeler içeriye nasıl girdi? İşte biz de bu malzemelerin nasıl girdiğini araştırmak üzere bugün bir soruşturma başlattık. Hem mülkiye hem emniyet müfettişi istemek üzere varsa emniyet yönünden bir zaafiyeti tespit etmek veya kurum yerleşkesi ile ilgili, oradaki çalışanlarla ilgili, özel güvenlikle ilgili bir eksiklik, istismar var ise bunları tespit etmek, sorumlularla ilgili adli ve idari işlem yapmak üzere bugün soruşturma başlatıldı."

Uzunkaya, dün oynanan tansiyonu yüksek maçta ölüm veya ciddi yaralanma olmadığını ama bir polis ve iki seyircinin hafif yaralandığını sözlerine ekledi.

Toplantı öncesinde, söz konusu maçta taraftarlar tarafından stada sokulmak istenen, bıçak, beyzbol sopası, demir çubuk, meşale, torpil, ahşap ve plastik sopa gibi malzemeler sergilendi.