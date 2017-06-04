Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off final maçında Göztepe ile Antalya'da karşılaşacak Eskişehirspor'u statta desteklemek isteyen taraftarlar, bu şehre gitmek üzere sabah saatlerinde yola çıktı.

Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off final maçında Göztepe ile Antalya'da karşılaşacak Eskişehirspor'u statta desteklemek isteyen taraftarlar, bu şehre gitmek üzere sabah saatlerinde yola çıktı.



Binlerce taraftar, Eskişehir'deki bazı belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarınca tahsis edilen otobüs ve minibüslerin yanı sıra kendi araçlarıyla erken saatlerde konvoy oluşturup takımlarına destek vermek amacıyla Antalya'ya hareket etti.



Kentin cadde ve sokakları siyah-kırmızı bayraklarla donatılırken, araçlara Eskişehirspor kaşkolları asıldı. Taraftarlar, Eskişehirspor ürünlerini kentin değişik noktalarına kurulan stantlardan temin etti.



Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kurucu başkan merhum Aziz Bolel tarafından 1965'te temeli atılan kulübün, bugün yeniden Süper Lig'e çıkmak için mücadele verdiğini söyledi.



Binlerce taraftarın takımının yanında olmak, o heyecanı oyuncularla statta yaşamak amacıyla Antalya'ya gitmek üzere yola çıktığını aktaran Diri, "Bugün eğer Süper Lig'e çıkamazsak Eskişehirspor'u kara günler bekliyor. Umarım bugün bir üst lige çıkan takım biz oluruz. Göztepe de büyük bir camia, taraftarı ve kentiyle birleşmiş bir kulüp ancak Süper Lig'i şehir takımı olarak biz hak ediyoruz. İnşallah bugün mutlu bir şekilde Eskişehir'e dönmeyi Allah bize nasip eder." ifadelerini kullandı.