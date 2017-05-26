Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Eskişehirspor'un rakip ağları havalandırdığı anlarda meşale yakıp tezahüratlarda bulundu

Eskişehirspor taraftarı, siyah-kırmızılı takımın TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Giresunspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.



Taraftarlar, belediyeler tarafından Odunpazarı Meydanı ve Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanına kurulan dev ekranlarda takımlarının Giresunspor ile deplasmanda yaptığı ve 3-3 biten maçı heyecanla takip etti.



Giresun temsilcisinin attığı goller sonrasında hüzün yaşayan kırmızı-siyahlı taraftarlar, Eskişehirspor'un rakip ağları havalandırdığı anlarda da meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu.



Takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu taraftarlar, 29 Mayıs Pazartesi günü Eskişehir'de yapılacak rövanş maçını beklemeye başladı.