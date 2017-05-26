TFF 1. Lig'i 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul Boğazı'nda kutlama yaptı

TFF 1. Lig'de normal sezonu 2. sırada bitirerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul Boğazı'nda kutlama yaptı.



Kabataş İskelesi'nde başlayan boğaz turuna sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, futbolculardan Sedat Ağçay, Ertaç Özbir, Vedat Kapurtu ile spor, siyaset ve sanat camiasından birçok davetli katıldı.

Kutlamada, şampiyonluk marşları söylenirken, başkan Adil Gevrek'in yanı sıra davetliler halay çekerek eğlendi.

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, Malatya şehrinin 11 yıllık Süper Lig hasretinin sona erdiğini belirterek, "Bu süreçte İstanbul'da 4 maç yaptık. Şampiyonluğun kırılma anları bu maçlar oldu. Onun için İstanbul'da da kutlama yapmak istedik." dedi.

İlk hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu vurgulayan Adil Gevrek, şunları kaydetti:

"Süper Lig'e çıktığımız için mutlu, gururlu ve onurluyuz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın, teknik ekibin, futbolcu kardeşlerimin ve kulüp çalışanlarımızın büyük emekleri oldu. Samimi olmamız bu başarıyı getirdi. Malatya'yı hak ettiği yere çıkardığımızı düşünüyoruz. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı oluruz. Önümüzdeki 3 sezon içinde Avrupa kupalarına katılma hedefi koyduk. Bunun için birlikte olmamız lazım. Süper Lig'de çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz."

Sarı-siyahlı takımın kalecisi Ertaç Özbir ise Süper Lig'e hak ederek çıktıklarını vurgulayarak, "Çor zor bir sezon oldu ama mutlu sona ulaştık. Hem Malatya'mıza hem de bize hayırlı olsun. Bu başarımızı gelecek sezon Süper Lig'de sürdürmek istiyoruz. Belki birileri 'şans' dedi ama biz hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her maçımızı inanarak oynadık. İnşallah Yeni Malatyaspor'u layık olduğu yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.