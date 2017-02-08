EYOF 2017'ye doğru

Erzurum'da, 11-18 Şubat'ta düzenlenecek organizasyon öncesi kayaklı koşu, snowboard ve alp disiplini branşlarında test yarışları gerçekleştirildi

Erzurum'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi, bazı branşlarında test yarışları yapıldı.

Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS), organizasyonlar öncesi düzenlediği yarışlar, Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) koordinasyonunda EYOF öncesi Erzurum'da gerçekleştirildi.

Belirli yaş guruplarında Türkiye'nin 24 ilinden gelen sporcular, snowboard, kayaklı koşu ve alp disiplini branşlarının ilk gün yarışlarında dereceye girebilmek için mücadele verdi.

Palandöken ve Aşkale ilçelerindeki kayak merkezlerinde yapılan yarışlar yarın da devam edecek.

Yarışlar sonunda branşlara göre alınan sonuçlar şöyle oluştu:



Kayaklı koşu

Büyük erkekler:

1- Mustafa Çetintaş

2- Merdan Mert

3- Hamza Bürkek



Büyük kadınlar:

1- Burcu Yeğin

2- Dilan Kılıç

3- Leyla Dündar



Genç erkekler:

1- Ramazan Maçi

2- Mehmet Yusufoğlu

3- Mehmet Elkatmış



Genç kadınlar:

1- Berna Yılmaz

2- Kibar Çayır

3- Çağla Göktan



Yıldız erkekler:

1- Fırat Elkatmış

2- Aykut Maçi

3- Bayram Güler



Yıldız kızlar:

1- Zehra Aslan

2- Evin Köse

3- Sümeyra Saltan



Çocuk erkekler:

1- Koray Alacalı

2- Ali Çelik

3- Berkan Demir



Çocuk kızlar:

1- Gamze Turhan

2- Melike Bilir

3- Hatice Nur Kayıkçı



Minik erkekler:

1- Abdullah Yılmaz

2- Oğuzhan Ayyıldız

3- Abdülhamit Aydın



Minik kızlar:

1- Cemre Nur Saçak

2- Cener Doğan

3- Betül Demir





- Alp disiplini

Büyük erkekler:

1- Tayfun Yurdadön

2- Ömer Faruk Balaban

3- Emrecan Ençoban



21 yaş altı erkekler:

1- Mehmet Sait Demir

2- Emrah Şare

3- Serhan Samet Yılmaz -



21 yaş altı kadınlar:

1- Sedanur Eğriçayır

2- Nurcihan Tağızade

3- Gizem Şeflek



18 yaş altı erkekler:

1- Berkin Usta

2- Kaan Şamgul

3- Ayhan Aybaran



18 yaş altı kadınlar:

1- Sıla Kara

2- Tayra Tunca

3- Dila Çakmak



- Snowboard

15+ erkekler:

1- Ali Arslan

2- Emre Boydak

3- Yavuz Dumlu



15+ kızlar:

1- Elif Kübra Geneşke

2- Zehra Gözdenur Geneşke

3- İrem Gezer