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EYOF 2017'ye doğru

Erzurum'da, 11-18 Şubat'ta düzenlenecek organizasyon öncesi kayaklı koşu, snowboard ve alp disiplini branşlarında test yarışları gerçekleştirildi

EYOF 2017'ye doğru

Erzurum'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi, bazı branşlarında test yarışları yapıldı.
Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS), organizasyonlar öncesi düzenlediği yarışlar, Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) koordinasyonunda EYOF öncesi Erzurum'da gerçekleştirildi.
Belirli yaş guruplarında Türkiye'nin 24 ilinden gelen sporcular, snowboard, kayaklı koşu ve alp disiplini branşlarının ilk gün yarışlarında dereceye girebilmek için mücadele verdi.
Palandöken ve Aşkale ilçelerindeki kayak merkezlerinde yapılan yarışlar yarın da devam edecek.
Yarışlar sonunda branşlara göre alınan sonuçlar şöyle oluştu:

Kayaklı koşu
Büyük erkekler:
1- Mustafa Çetintaş
2- Merdan Mert
3- Hamza Bürkek

Büyük kadınlar:
1- Burcu Yeğin
2- Dilan Kılıç
3- Leyla Dündar

Genç erkekler:
1- Ramazan Maçi
2- Mehmet Yusufoğlu
3- Mehmet Elkatmış

Genç kadınlar:
1- Berna Yılmaz
2- Kibar Çayır
3- Çağla Göktan

Yıldız erkekler:
1- Fırat Elkatmış
2- Aykut Maçi
3- Bayram Güler

Yıldız kızlar:
1- Zehra Aslan
2- Evin Köse
3- Sümeyra Saltan

Çocuk erkekler:
1- Koray Alacalı
2- Ali Çelik
3- Berkan Demir

Çocuk kızlar:
1- Gamze Turhan
2- Melike Bilir
3- Hatice Nur Kayıkçı

Minik erkekler:
1- Abdullah Yılmaz
2- Oğuzhan Ayyıldız
3- Abdülhamit Aydın

Minik kızlar:
1- Cemre Nur Saçak
2- Cener Doğan
3- Betül Demir


- Alp disiplini
Büyük erkekler:
1- Tayfun Yurdadön
2- Ömer Faruk Balaban
3- Emrecan Ençoban

21 yaş altı erkekler:
1- Mehmet Sait Demir
2- Emrah Şare
3- Serhan Samet Yılmaz -

21 yaş altı kadınlar:
1- Sedanur Eğriçayır
2- Nurcihan Tağızade
3- Gizem Şeflek

18 yaş altı erkekler:
1- Berkin Usta
2- Kaan Şamgul
3- Ayhan Aybaran

18 yaş altı kadınlar:
1- Sıla Kara
2- Tayra Tunca
3- Dila Çakmak

- Snowboard
15+ erkekler:
1- Ali Arslan
2- Emre Boydak
3- Yavuz Dumlu

15+ kızlar:
1- Elif Kübra Geneşke
2- Zehra Gözdenur Geneşke
3- İrem Gezer


Kaynak: AA
Etiketler; #erzurum #EYOF #test yarışları #EYOF 2017ye doğru
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