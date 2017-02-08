EYOF 2017'ye doğru

Erzurum'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi, bazı branşlarında test yarışları yapıldı.
Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS), organizasyonlar öncesi düzenlediği yarışlar, Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) koordinasyonunda EYOF öncesi Erzurum'da gerçekleştirildi.
Belirli yaş guruplarında Türkiye'nin 24 ilinden gelen sporcular, snowboard, kayaklı koşu ve alp disiplini branşlarının ilk gün yarışlarında dereceye girebilmek için mücadele verdi.
Palandöken ve Aşkale ilçelerindeki kayak merkezlerinde yapılan yarışlar yarın da devam edecek.
Yarışlar sonunda branşlara göre alınan sonuçlar şöyle oluştu:
Kayaklı koşu
Büyük erkekler:
1- Mustafa Çetintaş
2- Merdan Mert
3- Hamza Bürkek
Büyük kadınlar:
1- Burcu Yeğin
2- Dilan Kılıç
3- Leyla Dündar
Genç erkekler:
1- Ramazan Maçi
2- Mehmet Yusufoğlu
3- Mehmet Elkatmış
Genç kadınlar:
1- Berna Yılmaz
2- Kibar Çayır
3- Çağla Göktan
Yıldız erkekler:
1- Fırat Elkatmış
2- Aykut Maçi
3- Bayram Güler
Yıldız kızlar:
1- Zehra Aslan
2- Evin Köse
3- Sümeyra Saltan
Çocuk erkekler:
1- Koray Alacalı
2- Ali Çelik
3- Berkan Demir
Çocuk kızlar:
1- Gamze Turhan
2- Melike Bilir
3- Hatice Nur Kayıkçı
Minik erkekler:
1- Abdullah Yılmaz
2- Oğuzhan Ayyıldız
3- Abdülhamit Aydın
Minik kızlar:
1- Cemre Nur Saçak
2- Cener Doğan
3- Betül Demir
- Alp disiplini
Büyük erkekler:
1- Tayfun Yurdadön
2- Ömer Faruk Balaban
3- Emrecan Ençoban
21 yaş altı erkekler:
1- Mehmet Sait Demir
2- Emrah Şare
3- Serhan Samet Yılmaz -
21 yaş altı kadınlar:
1- Sedanur Eğriçayır
2- Nurcihan Tağızade
3- Gizem Şeflek
18 yaş altı erkekler:
1- Berkin Usta
2- Kaan Şamgul
3- Ayhan Aybaran
18 yaş altı kadınlar:
1- Sıla Kara
2- Tayra Tunca
3- Dila Çakmak
- Snowboard
15+ erkekler:
1- Ali Arslan
2- Emre Boydak
3- Yavuz Dumlu
15+ kızlar:
1- Elif Kübra Geneşke
2- Zehra Gözdenur Geneşke
3- İrem Gezer
Erzurum'da, 11-18 Şubat'ta düzenlenecek organizasyon öncesi kayaklı koşu, snowboard ve alp disiplini branşlarında test yarışları gerçekleştirildi
Erzurum'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi, bazı branşlarında test yarışları yapıldı.