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EYOF'a katılacak sporcular antrenmanlarına başladı

Erzurum'un ev sahipliğinde 11-18 Şubat'ta düzenlenecek EYOF 2017'ye katılmak için kente gelen sporcular, hazırlıklarına burada devam ediyor

EYOF'a katılacak sporcular antrenmanlarına başladı

Erzurum'da 11-18 Şubat'ta düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi kente gelen sporcular, antrenmanlarına başladı.

Organizasyon için Erzurum'a gelen Slovenya'nın kayakla atlama sporcularından Timi Zajc, hazırlıklarına burada devam ediyor.

Zajc, antrenmanının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve Erzurum'u çok beğendiğini söyledi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde kayakla atlama fırsatı bulduğunu belirten Zajc, "Buradaki kayakla atlama kulelerini, Avrupa ile kıyaslayacak olursak hemen hemen aynı. Şartlardaki tek fark ise burada rakımın biraz daha yüksek olması. Her şey gayet güzel." ifadelerini kullandı.

Genç sporcunun antrenörü Jure Sinkovec ise EYOF'un Timi Zajc için önemli bir deneyim olacağını kaydetti.

Hafta sonu başlayacak organizasyonun hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Sinkovec, şöyle konuştu:
"Sporcumuz buradaki atlama kulelerine alışabilir ve en üst seviyede daha fazla tecrübe kazanabilir. Çünkü hala genç ve önünde onu bekleyen çok şey var. Genç sporcular için en önemli şey, sakin kalmaları ve kayakla atlamadaki tekniklerine güvenmeleri. EYOF'taki öncelikli şey bu."


Kaynak: AA
Etiketler; #13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali #antrenman #erzurum #EYOF #Jure Sinkovec #kayakla atlama #Timi Zajc
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