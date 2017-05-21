Nefesler tutuldu, Türkiye tek yumruk oldu... 40 dakikalık mücadele sonrasında Fenerbahçe Basketbol takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Yunan temsilcisi Olimpiyakos'u finalde 80-64 ile mağlup eden Sarı Lacivertliler, adını tarihe yazdırdı. Maç sonrası Sinan Erdem spor salonunda büyük sevinç yaşandı. İstanbul Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir başta olmak üzere vatandaşlar sokaklara döküldü, kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

Ya alacaklar ya alacakalardı. Geçen yıl şampiyonluğu son saniyelerde kaçıran Fenerbahçe, bu yıl destan yazdı. Yunan ekibi Olimoiakos'u 80-64 yenen temsilcimiz Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu.



Türkiye'de tüm renkler dün akşam sarı lacivertte birleşti. THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe-Olimpiakos maçını Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15 bin kişi ayakta izledi.



İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında binlerce Türk ayaktaydı. Vatandaşlar maçı kent meydanlarına kurulan dev ekranlarda izledi.



40 dakika boyunca nefesler tutuldu, Türkiye tek yürek oldu. Sinan Erdem'de binler, televizyonu başındaki milyonlar Fenerbahçe ile hop oturup hop kalktı.



Mücadele boyunca maçı farklı sayılarla önde götüren Sarı Lacivertliler, 4'üncü çeyreğin sonunda Avrupa şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk kupası İstanbul'da Fenerbahçeli basketbolcuların elinde yükseldi.



35 maçlık zorlu bir serüven sonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic aynı zamanda kariyerinin 9'uncu şampiyonluğunu kazandı.



Olympiakos karşı 17 sayıyla galibiyette önemli bir paya sahip olan Bogdan Bogdanovic, karşılaşmanın bitimiyle birlikte pota filelerini hatıra olarak aldı. Filelerden birisini Vesely'ye verdi.



Fenerbahçe'nin kupayı kazanması durumunda saçlarını kestireceğini söyleyen Gigi Datome sözünde durdu. Pero Antic, dünyanın gözü önünde Datome'nin saçını kesti.



Sinan Erdem'de ve Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.







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