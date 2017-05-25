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Fenerbahçe bayrakları, köprülere asıldı

Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun kutlamaları kapsamında İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne sarı-lacivertli bayrakları astı.

Fenerbahçe bayrakları, köprülere asıldı

Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun kutlamaları kapsamında İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne sarı-lacivertli bayrakları astı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tarihi bir başarıya imza atarak basketbolda Avrupa'nın 1 numaralı kupasının Türkiye'ye getirilmesinin coşkusunun yaşandığı belirtilerek, "Taraftarlarımızın, Türkiye'nin hatta dünyanın birçok kentindeki mekanı sarı-lacivert bayraklarımızla süslediği gibi; kulübümüz de İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine dev Fenerbahçe bayrakları astı." ifadeleri kullanıldı.

Bayrakların, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, stat müdürlüğü tarafından asıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #thy avrupa ligi
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