"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Bennett ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Bennett ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Bennett ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Anthony Bennett ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bennett'a, formamızı giydiği süre boyunca gösterdiği ekip uyumu ve yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na ocak ayı içerisinde katılan 23 yaşındaki basketbolcu, 2013'te Cleveland Cavaliers tarafından 1. tur 1. sıradan draft edilmiş ve NBA kariyerine başlamıştı.

Anthony Bennett, Fenerbahçe'nin elde ettiği tarihi THY Avrupa Ligi şampiyonluğu kadrosunda yer alarak, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu tatmıştı.

Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #Anthony Bennett
banner863
Önceki Haber
PFDK'dan Fenerbahçe ve Kayserispor'a ceza
Sonraki Haber
Fenerbahçe bayrakları, köprülere asıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.