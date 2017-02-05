Fenerbahçe çeyrek finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, derbi maçta Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, Vodafone Arena'daki derbi maçta Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



27. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Talisca'nın şutunda top Kjaer'e çarparak kornere çıktı.

38. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Adriano'nun soldan ortaladığı topa Oğuzhan uzak mesafeden kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

41. dakikada Van Persie ile Tosic arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı. Topsuz alanda Van Persie'nin Tosic'e yaptığı hareketin ardından Sırp oyuncu, Hollandalı futbolcunun yanına giderek kafasıyla ittirdi. Yaşananlar sonrasında hakem Ali Palabıyık, Tosic'i kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Palabıyık, Van Persie'ye ise sarı kart gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular ilk pozisyonda Van Persie'nin Tosic'e vurduğu gerekçesiyle hakeme yoğun itirazda bulundu.



Derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.



İki takımdan örnek davranış

Derbi maçta iki takım futbolcuları da seremoniye yetim çocuklarla çıktı.

