Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin, kadrosunda bulunan oyunculardan Eda Erdem Dündar, Polen Uslupehlivan, Saniye Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Diclenur Babat ve Bahar Toksoy Guidetti ile yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Kadın Takımı'nda 6 oyuncunun sözleşmesi yenilendi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin, kadrosunda bulunan oyunculardan Eda Erdem Dündar, Polen Uslupehlivan, Saniye Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Diclenur Babat ve Bahar Toksoy Guidetti ile yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.