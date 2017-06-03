Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Kadın Takımı'nda 6 oyuncunun sözleşmesi yenilendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin, kadrosunda bulunan oyunculardan Eda Erdem Dündar, Polen Uslupehlivan, Saniye Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Diclenur Babat ve Bahar Toksoy Guidetti ile yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.

