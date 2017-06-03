İşte karaciğer yağlanmasının nedenleri
İşte karaciğer yağlanmasının nedenleri
Ünlü sanatçı Kıraç'tan
Ünlü sanatçı Kıraç'tan "Hanke'ye ağıt" şarkısı
Vize başvurularında sosyal medya kontrolü
Vize başvurularında sosyal medya kontrolü
Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti
Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti

Fenerbahçe'de 6 voleybolcunun sözleşmesi yenilendi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Kadın Takımı'nda 6 oyuncunun sözleşmesi yenilendi.

Fenerbahçe'de 6 voleybolcunun sözleşmesi yenilendi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin, kadrosunda bulunan oyunculardan Eda Erdem Dündar, Polen Uslupehlivan, Saniye Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Diclenur Babat ve Bahar Toksoy Guidetti ile yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #voleybol #sözleşme #Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi #kadın #oyuncu
banner863
Önceki Haber
İşte karaciğer yağlanmasının nedenleri
Sonraki Haber
Golf: TGF Federasyon Kupası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.