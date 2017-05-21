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Fenerbahçe'de Kjaer'in yerine sürpriz isim!

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk için transfer çalışmalarını erkenden başlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Kjaer'in yerine sürpriz isim!

Kjaer'i satarak transferiçin gerekli kaynağı oluşturmak isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer önerisi geldi.

Fenerbahçe’ye Yunan Milli Takımı’nın stoperi Papadopoulos’u teklif ettiler.

Bonservisi Bayer Leverkusen'de olan ancak sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren Kyriakos Papadopoulos kiralık olarak sarı lacivertlilere teklif edildi. 

2020 yılına kadar Leverkusen takımıyla sözleşmesi olan Papadopoulos, Yunanistan Milli Takımı'nın da direkt stoperi konumunda. Yönetim teklifi ciddi bir şekilde masaya yatıracak. (Takvim)
 

Etiketler; #kjaer #Kyriakos Papadopoulos #fenerbahçe
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