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Fenerbahçe'de kupa mesaisi

Fenerbahçe'de kupa mesaisi


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 22 Aralık Perşembe günü deplasmanda yapacağı Menemen Belediyespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, Gençlerbirliği müsabakasında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Menemen Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Etiketler; #antrenman #fenerbahçe #futbol #Menemen Belediyespor #ziraat türkiye kupası
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