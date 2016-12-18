CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a “hayırlı olsun“ mesajı

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a “hayırlı olsun“ mesajı

 (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un yeni stadının bulunduğu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılışı dolayısıyla "hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün açılışı gerçekleşen, Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı Spor Kompleksi'nin Trabzonspor camiasına, tüm Trabzon halkına, futbolseverlere ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

Etiketler; #Trabzonspor #Şenol Güneş Spor Kompleksi #süperlig #futbol #Fenerbahçe Kulübü
banner863
Önceki Haber
Çakmak patladı 4 genç yaralandı
Sonraki Haber
Şırnak'ta terör operasyonu: 25 terörist yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.