Fenerbahçe'den Trabzonspor'a “hayırlı olsun“ mesajı

(AA) - Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un yeni stadının bulunduğu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılışı dolayısıyla "hayırlı olsun" mesajını paylaştı.



Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün açılışı gerçekleşen, Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı Spor Kompleksi'nin Trabzonspor camiasına, tüm Trabzon halkına, futbolseverlere ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.