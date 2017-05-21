Sarı-lacivertliler, başkent ekibiyle ligde yaptığı maçlardan 43'ünü kazandı, Gençlerbirliği 15 kez galip geldi.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 88. kez karşı karşıya gelecek.



Lig tarihinde bugüne dek 87 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 43, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.



Fenerbahçe'nin attığı 151 gole, Gençlerbirliği 90 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.



Fenerbahçe son 32 maçta sadece 3 kez yenildi



Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.



Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 32 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.



Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 23'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı.



Ankara'daki maçlar



Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 13, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti.



Ankara'da Gençlerbirliği'nin 52 golüne, Fenerbahçe 49 golle yanıt verdi.



Geçen sezon başkentte yapılan maçta Fenerbahçe 1-0 galip geldi.



En farklı galibiyetler



Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.



Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.



İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

