Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından: Kadıköy'de teröre lanet, polise ve askere destek vardı

Süper Lig’in 15. Haftasında Fenerbahçe evinde Ankara ekibi Gernçlerbirliği’ni ağırladı. Kendi evinde maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ve Galatasaray’ın puan kayıplarını iyi değerlendirdi. Etkili kurtarışları ile Volkan Demirel, gollere imza atan Fernandao ve Sow’un önüne geçti. Taraftarların maç boyunca ‘’Vatan Sana Canım Feda’’ sloganları kesilmedi.



Maçtan önce yapılan seremoniye polisler üniformaları ile katıldı. Polislere, asker ve polis kıyafetli çocuklarda eşlik etti. Maç öncesi iki takım futbolcular "#terörülanetliyoruz’’ pankartıyla sahaya çıktı.







Tribünlerden de polislerimize destek vardı. Taraftarlar maç boyunca, ‘’Vatan Sana Canım Feda’’ ve ‘’Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’’ sloganlarıyla Şükrü Saraçoğlu’nu inletti. Okul açık tribününde Türk bayrağı ve "Bir ölürüz, bin diriliriz" pankartı açıldı. Maça az sayıda taraftar katıldı ancak polislerimize ve askerlerimize destek sloganlarının tonu yüksek oldu.



MAÇTAN DETAYLAR



Maçın golleri Moussa Sow(2) ve Jose Fernandao’dan geldi. Lens iki asistle takımına büyük katkı sağladı, Volkan Demirel ise yaptığı kurtarışlar ile maçın yıldızı oldu. Maça ilk 11’de başlayan Van Persie, geçirdiği sakatlık sonrası 11. Dakikada sakatlanarak yerini Sow’a bıraktı.







24. dakikada Selçuk Şahin'in uzaklardan şutu farklı şekilde auta gitti.



35. dakikada Gençlerbirliği yine gole çok yaklaştı.



Sağ çaprazdan ceza alanına giren Serdar Gürler, Rantie'ye bıraktı. Rantie hemen İrfan Can'ı gördü. Onun şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.







MOUSSA SOW’UN GÖLÜ GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ DURDURDU



Fenerbahçe, 41. dakikada Moussa Sow'un golüyle 1-0 öne geçti.



Sağ kanattan Jeremain Lens'in müthiş ortasında Sow ceza alanı içinde iyi dokundu ve golü attı.



Adeta Gençlerbirliği oynadı, Fenerbahçe golü attı...



İlk yarıyı Fenerbahçe, Moussa Sow'un golüyle 1-0 önde tamamladı.



İKİNCİ YARI







Gençlerbirliği ikinci yarıya hızlı başladı. Bulduğu etkili pozisyonlarla Fenerbahçe kalesini zorlayan Gençlerbirliği, 3 defa gole yaklaştı.



50. dakikada Volkan Şen'in sol kanattan ortasına Lens kafayı vuru, top Hopf'ta kaldı.



51. dakikada Gençlerbirliği çok tehlikeli geldi.



Ceza alanı içinde Khalili'nin rahat pozisyonda vurdu, Volkan sol alt köşeden çıkardı. Saniyeler sonra ise sol kanattan İrfan Can'ın ortasına Serdar Gürler kafayı vurdu, Volkan Demirel bu kez sağ köşeden üst taraftan yine harika çıkardı.



Volkan adeta 1 dakika içinde iki gol önledi.



Gençlerbirliği, 74. dakikada 4 kez üst üste korner buldu ancak durumu gole çeviremedi.



FERNANDAO UMUTLARI BİTİRDİ



Gençlerbirliği’nin etkili atakları, 75. Dakikada Fernandao’nun oyuna girmesiyle azaldı.



87'de Ozan Tufan'ın orta yuvarlaktan attığı pasla harika bir depara kalkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandao golü attı ve umutları bitirdi.







SON DAKİKA GOLÜ SOW’DAN



90+1'de ise Lens'in pasını alan Sow, ceza alanı dışından yaptığı etkili vuruşla takını 3-0 öne geçirdi. 90+3’te Gençlerbirliği adına serbest vuruş kullanan Selçuk Şahin’e taraftar sevgi gösterisinde bulundu. Maç bu güzel hareketle sona erdi.



Bu skorun ardından Fenerbahçe 28 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.







MAÇIN ÖZETİ



Türkiye’nin 1 haftada iki kez terör saldırısı ile karşı karşıya kalması, tribünleri de harekete geçirdi. Maçın başlangıcından son anına kadar sahada ve tribünlerde terörle mücadeleye destek vardı. Seremonide kullanılan pankart ve polislerin sahaya çıkması, tribünlere asılan pankartlar ve taraftarların maç boyunca dinmeyen sloganlar ile maçta adeta teröre meydan okundu.



Gençlerbirliği’nin etkili oyunu skora dönüşmedi ancak, umut veren oyunuyla Fenerbahçe’yi çok fazla zorladı.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, son 10 maçta bir kez kaybettiklerini hatırlatarak, bugün futbol şansının yanlarında olduğunu belirtti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçta kötü oynadıklarını söyledi.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-0 kaybettikleri maçta girdiği pozisyonları değerlendiren tarafın maçı kazandığını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Özat, çok fazla pozisyona girdiklerini belirterek, takımının mücadelesinden memnun olduğunu ifade etti.



TAKIMLARIN KADROLARI



Fenerbahçe:



Volkan Demirel -Martin Skrtel - Simon Kjaer - Şener Özbayraklı - Hasan Ali Kaldırım - Mehmet Topal - Volkan Şen - Josef De Souza - Alper Potuk - Jeremain Lens - Robin Van Persie



Gençlerbirliği:



Johannes Hopf - Sergei Politevich - Ahmet Oğuz - Ahmet Yılmaz Çalık - Uğur Çiftçi - İrfan Can Kahveci - Abdul Khalili - Serdar Gürler - Selçuk Şahin - Aydın Karabulut - Tokelo Rantie



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