Fenerbahçe istediğini aldı

Olaylı derbinin kazananı Fenerbahçe oldu. Dün gece Beşiktaş- Fenerbahçe maçında tansiyonu yüksek dakikalar yaşandı. Karşılaşmanın ilk dakikaları tempolu başlarken, Tosic'in 41'inci dakika da oyundan atılması ile birlikte Fenerbahçe sahadan istediğini aldı.

Olaylı derbinin kazananı Fenerbahçe oldu. Dün gece Beşikta- Fenerbahçe maçında tansiyonu yüksek dakikalar yaşandı. Karşılaşmanın ilk dakikaları tempolu başlarken, Tosic'in 41'nci dakika da oyundan atılması ile birlikte Fenerbahçes sahadan istediğini aldı.



Yazıya başlamadan önce şunu belirtmek isterim, Fenerbahçe ve Galatasaray Vodofone Arena'ya gelmek istemiyor.



Ligin 5. haftasında ligin ilk derbisi olan Beşiktaş- Galatasaray maçını hatırlayalım. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, maçın ikinci yarısında oyunu çirkinleştirmiş, yere yatmış ve oyunu soğutmuştu. Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başlamış ve oyun üstünlüğüyle birlikte skoru 2-2'ye getirmişti. 90 dakikalık oyunda 13 dakika boyunca Galatasaraylı oyuncular, yere yatmıştı.



Gelelim 2017 yılının ilk derbisi Beşiktaş-Fenerbahçe maçına. Son haftalarda formda bir Beşiktaş, geçen hafta Konyaspor'u iyi futbol ve iyi bir skorla mağlup etmişti. Fenerbahçe ise geçen hafta kötü futbol ile birlikte Kayserispor'a 4-1 yenilmişti. Maçın favori tarafı Beşiktaş'tı, son haftalarda oynadığı futbol ile göz dolduran Beşiktaş'ın ev sahibi üstünlüğü de vardı.



Gelelim maça, İlk yarı 49 dakika oynandı. Topun oyunda kalmaması açısından Türkiye ve Avrupa rekoru kırıldı. Hem hakem, hem Fernerbahçeli oyuncular, oyunu çirkinleştiren taraf olmuştu. Bir de bu duruma sinirlerine hakim olamayan Tosic'de eklenince....



Maça iki takımda temkinli başladı. Sarı- Lacivertli ekip ilk dakikalarda bulduğu gol şansından yararlanamadı. Maçın 15'nci dakikasından sonra oyun Beşiktaş'ın kontrolüne geçti. Siyah-Beyazlı ekip, sağ ve sol kanattan bulduğu ortalarla gol aradı, ancak başarılı olamadı.



Maçın 41'nci dakikası oynanırken, Fenerbahçe ataktaydı. İçeri kat etmek isteyen Van Persie Tosic'e faul yaptı. Hakem faulu verdi, ancak Persie'nin tekmesi görmezden geldi ve sarı kart verdi. Faul sonrası sinirlerine hakim olamayan Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tosic yerden kalktı ve Persie'ye kafa attı.

Tosıc'i Hakem Ali Palabıyık, yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla cezalandırdı. Fenerbahçe böylelikle istediğini almış oldu. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



İkinci yarıda Fenerbahçe 10 kişi kalan rakibi karşısında etkili olmaya başladı. 49'da Sow'un rövaşatası direkten döndü. Gecenin en çok konuşulan adamı Van Persie, 72. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 88'de Ozan Tufan inanılmaz bir gol kaçırdı. Uzatmalarda saha yine karıştı. Aras Özbiliz yedek kulübeden sahaya girdi, Lens ile kapıştı. Daha sonra tribünlerden bir taraftar sahaya atladı. Güvenlik görevlililere olaya müdahale etti.



Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 34 yıl sonra Beşiktaş'ı yenerken, siyah-beyazlıların Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini tattırdı.



Maçın bitmesinin ardından soyunma odasına giden Beşiktaşlı futbolcular, Ricardo Quaresma liderliğinde sahaya gelerek tarafları selamladı. Taraftarlar oyunculara büyük destek verirken, Quaresma çıkardığı formasını öptü.



MESUT TÖRÜN

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