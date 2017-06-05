Sarı-lacivertli takım, Çağla Akın ile Damla Çakıroğlu'nu transfer etti

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, kadrosuna iki takviye birden yaptı.



Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında Çağla Akın ve Damla Çakıroğlu'nu transfer etti.



Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden 1995 doğumlu pasör Çağla Akın, son olarak Beşiktaş forması giydi. Takımın yeni transferlerinden 1994 doğumlu smaçör Damla Çakıroğlu ise geçen sezonu Beylikdüzü'nde geçirmişti.

