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Fenerbahçe kadın voleybol takımında transfer

Sarı-lacivertli takım, smaçör Ezgi Dağdelenler'i transfer etti

Fenerbahçe kadın voleybol takımında transfer

 Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdürüyor.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında İlbank'tan Ezgi Dağdelenler ile anlaşma sağlandı.

Smaçör mevkisinde oynayan 1993 doğumlu Ezgi Dağdelenler, geçen sezon İlbank forması giymişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #Vestel Venus Sultanlar Ligi #fenerbahçe #Ezgi Dağdelenler
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