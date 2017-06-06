Sarı-lacivertli takım, smaçör Ezgi Dağdelenler'i transfer etti

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdürüyor.



Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında İlbank'tan Ezgi Dağdelenler ile anlaşma sağlandı.



Smaçör mevkisinde oynayan 1993 doğumlu Ezgi Dağdelenler, geçen sezon İlbank forması giymişti.