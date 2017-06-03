Fenerbahçe Kulübünün yıllık olağan mali ve idari genel kurulu başladı.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen mali genel kurulda, kongre divan başkanlığına Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu da hazır bulundu.



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde kazandığı şampiyonluk kupası da genel kurul salonuna getirildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'de "En değerli oyuncu" (MVP) seçilen Ekpe Udoh da genel kurula katıldı.



Açılışı yapan Vefa Küçük, bir yıl önceki genel kurulda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, şunları söyledi:



"O günlerde ülkemizde baş gösteren belirli terör olayları ve ülkemizin rejimine, demokrasisine dönük tehlikelerden bahsetmiştim. Bu yıkıcı faaliyetler içinde yer alan Fetullah cemaatini isim zikrederek belirtmiştim. Ülkemize dışarıdan destekli büyük güçlerin, Türkiye'deki piyonları olarak FETÖ cemaatini ve güneydoğudaki ayrılıkçı partinin yıkıcı konuşmalarını hatırlatmıştım. O konuşmamdan sonra ülkemizdeki demokratik ortamı bozmak isteyen 15 Temmuz kalkışması olmuştur. Bu, ülkemiz yönünden son derece tehlikeli ve geleceğimizi karartacak kötü emelli bir hareketti. Allah'a şükürler olsun ki, milletimizin tamamı bu demokrasi dışı emellere karşı geldi ve onlar başarısızlığa mahkum olmuşlardır."



Vefa Küçük, kongrede 2016 yılı faaliyet raporunu ve 2017 yılı bütçe tasarısının görüşüleceğini belirterek, bundan sonraki senelerin Fenerbahçe için atılım ve yatırım dönemi olacağını ifade etti.



Bu arada, gelecek yıl yapılacak genel kurulda daha önce başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç da mali genel kurulu salonda takip ediyor.



Mali kongrede Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.



Mosturoğlu, 3 Temmuz süreciyle ilgili Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli yöneticiler hakkındaki beraat kararını onamasını beklediklerini söyledi.



Fenerbahçe Üniversitesinin bu yıl değil, bir sonraki sene faaliyete geçeceğini anlatan Mosturoğlu, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan erkek basketbol takımını da tebrik etti.