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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulu yarın yapılacak.

Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulu yarın yapılacak.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilecek mali kongre, saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda, yönetimin mali ve idari faaliyetleri üyelerin ibrasına sunulacak ve yeni dönemin bütçesi de görüşülerek karara bağlanacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, genel kurulda transfer ve gündeme dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #Olağan Mali Genel Kurul #futbol #Fenerbahçe Kulübü #aziz yıldırım
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