Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 80-64 yenerek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe, binlerce taraftarının önünde kupasına kavuştu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe, kupasını aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de Yunan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenen sarı-lacivertli takımın oyuncuları, kupayı düzenlenen törenle havaya kaldırdı.

Karşılaşmadan sonra saha içinde kurulan platformda Fenerbahçeli oyuncuların her birine önce küçük kupaları verildi.

Daha sonra Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu, sarı-lacivertlileri bir yıl boyunca kazanmak için ter döktükleri kupaya kavuşturdu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Bertomeu'nun elinden kupayı alarak havaya kaldırdığında salonda çok büyük bir coşku yaşandı. Melih, binlerce sarı-lacivertli taraftarın önünde kupayı havaya kaldırdığı anda salonda konfeti şov yapıldı.

Kupa töreninden sonra kaptan Melih eşliğinde Fenerbahçeli basketbolcular taraftarlarla tezahüratlar yaptı. Fenerbahçeli oyuncular coşkularını bir süre daha saha içinde yaşadıktan sonra içeri girdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle başantrenör Zeljko Obradovic'e büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Kupa töreninde arka planda kalmayı tercih eden Obradovic'e kupayı kaptan Melih getirdi. Obradovic de Melih'ten aldığı kupayı kariyerinde 9. defa havaya kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.



MVP Udoh

Fenerbahçe'nin ABD'li yıldızı Ekpe Udoh, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) oldu.

Dörtlü Final'de Real Madrid maçında 18 sayı, 12 ribaund, 8 asist ve 2 blokla takımının finale çıkmasında başrol oynayan Udoh, finalde ise 10 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 5 blokla mücadele etti.

Tribündeki basın mensuplarının oylarıyla MVP seçilen Udoh, ödülünü THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın elinden aldı.



Datome sözünü tuttu

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Luigi Datome, şampiyon olmaları durumunda saçlarını kesme sözünü tuttu.

Saha ortasına gelen makası alan sarı-lacivertlilerin Makedon oyuncusu Pero Antic, Datome'nin saçlarını kesti. Kesilen saçı havaya kaldıran Antic'i taraftarlar alkışladı.