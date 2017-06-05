Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferini açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mehmet Ekici ile sözleşme imzalanacaktır." denildi.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.



Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile prensipte anlaşma sağlandığını duyurdu.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mehmet Ekici ile sözleşme imzalanacaktır." denildi.



Ayrıca, kulüp tarafından üstünde "Fenerbahçe'ye hoşgeldin Mehmet Ekici" yazılı görsel de paylaşıldı.



Trabzonspor Kulübü tarafından ocak ayında kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki Ekici, bordo-mavili ekiple 2,5 sezonda 83 maçta 18 gol kaydetti.



Mehmet, kariyerinde 12 defa da A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.



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