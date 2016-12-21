Fenerbahçe, Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

(AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 22 Aralık Perşembe günü deplasmanda yapacağı Menemen Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı belirtildi. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.



Fenerbahçe, Menemen Belediyespor karşılaşması için yarın İzmir'e gidecek.