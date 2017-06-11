Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Lyon forması giyen Fransız futbolcu Valbuena yarın İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Valbuena yarın İstanbul'a geliyor.



Fenerbahçe yönetimi; oyuncu ve kulübüyle prensipte anlaşmış durumda. Valbuena ile yapılacak son görüşmede tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması bekleniyor.



32 yaşındaki Valbuena, geride kalan sezonda 43 kez giydiği Lyon formasıyla 10 gol-8 asistlik performans göstermişti. (beIN Sports)