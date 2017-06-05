Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertli takımda ilk yılını geçiren Slovak stoper Skrtel, 2 bin 766 dakikayla bu sezon en fazla süre alan isim oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Slovak futbolcu Martin Skrtel, takımın en fazla süre alan ismi oldu.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma Liverpool'dan transfer olan Skrtel, kötü giden sezona rağmen gösterdiği performansla beğeni topladı.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın vazgeçemediği isimlerin başında gelen Skrtel, 34 haftanın 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve 29 maçta 90 dakika sahada görev aldı.

Skrtel, toplam 2 bin 766 dakika sahada kaldı. Bu sezon kaçırdığı 3 maçta da cezası nedeniyle oynayamayan ve sakatlık problemi yaşamayan 32 yaşındaki stoper, Advocaat'ın en güvendiği isim oldu.



Skrtel'i De Souza takip etti

Martin Skrtel'i takımın bir başka yabancı futbolcusu Josef de Souza takip etti.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, geçen sezon geldiği Fenerbahçe'de istikrarını korudu. Geçen sezon 30 maçta ilk 11'de sahaya çıkan De Souza, bu sezon ise forma giydiği 28 maçta ilk 11'de şans buldu.

De Souza, bu sezon 2 bin 624 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin takım kaptanı Volkan Demirel ise sakatlığı nedeniyle bu sezon kaçırdığı 6 maç dışındaki 28 müsabakanın tamamında 90 dakika mücadele etti. Volkan, bu sezon Süper Lig'de 2 bin 520 dakika görev aldı.

Teknik direktör Advocaat, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de 25 futbolcusuna şans tanıdı.



Teknik direktör sezonu tamamlıyor

Sarı-lacivertlilerde Süper Lig'de sezon içindeki teknik direktör istikrarı yine devam etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, son 14 yılda Süper Lig başladıktan sonra sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitmedi.

Süper Lig'de sonuçlar ne olursa olsun teknik direktörün sezonu tamamlamasına imkan tanınan sarı-lacivertlilerde, en son 2002-2003'te lig devam ederken teknik adam değişikliğine gidilmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon başında ise Süper Lig başlamadan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elenilmesinden sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yla yollarını ayırmıştı.

Pereira'nın yerine gelen Advocaat, Süper Lig'de 34 maçta da takımının başında yer aldı.



Beklentileri karşılayamayanlar

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de birçok futbolcu, beklentilerin oldukça altında kaldı.



Sezon başında kiralandıkları kulüplerden dönen Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Emmanuel Emenike, performanslarıyla hayal kırıklığı oluşturdu.



Bir dönem kadro dışı da kalan Emenike, ligde 16 maçta forma giyip 861 dakika sahada kaldı. Salih Uçan 11 maçta 403, Stoch ise sadece 9 karşılaşmada 278 dakika süre alabildi.

Sezon başı Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından transfer edilen Gregory van der Wiel ise performansından çok yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi. Emenike'yle yaklaşık 2 ay karo dışı kalan Van der Wiel, sadece 11 maçta oynadı.



Fernandao'yu sakatlık etkiledi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao, sezon içinde iki kez uzun süreli sakatlık yaşadı.

Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor maçında sakatlanan Fernandao, 3 aydan fazla bir süre forma giyemedi ve aralıkta sahalara döndü. Formunu yakaladığı dönemde Brezilyalı santrforun 17 Mart'ta oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu kırıldı. Fernandao, bu sakatlık nedeniyle sezonu kapatmak zorunda kaldı.

Sezonun çok büyük bir kısmını sakatlıklarla geçiren Fernandao, 13 maçta 640 dakika görev yapabildi.



Futbolcuların performansları

Futbolcu Oynadığı Maç İlk 11 Süre (Dk.) Martin Skrtel 31 31 2 bin 766 Josef de Souza 30 29 2 bin 624 Volkan Demirel 28 28 2 bin 520 Mehmet Topal 29 29 2 bin 516 Hasan Ali Kaldırım 29 28 2 bin 493 Simon Kjaer 27 27 2 bin 359 Alper Potuk 29 25 2 bin 196 Jeremain Lens 26 25 2 bin 102 Şener Özbayraklı 19 18 bin 620 Moussa Sow 25 16 bin 534 Volkan Şen 26 14 bin 401 Robin van Persie 24 14 bin 333 Aatıf Chahechouhe 18 13 bin 101 Ozan Tufan 22 14 bin 166 Roman Neustaedter 18 12 bin 77 İsmail Köybaşı 14 12 980 Gregory van der Wiel 11 11 945 Emmanuel Emenike 16 9 861 Jose Fernandao 13 7 640 Fabiano Ribeiro 6 6 519 Salih Uçan 11 4 403 Miroslav Stoch 9 2 278 Oleksandr Karavaiev 3 - 117 Ertuğrul Taşkıran 1 - 21 Yiğithan Güveli 1 1 18

