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Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor oldu!

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor oldu!

Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor ve Sivasspor'un mücadele edeceği çeyrek final kuraları

Çeyrek finalde çift maçlı eleminasyon sistemi uygulanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarnın tarihleri ise henüz belli değil.

Seri başı olan takımlar: Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa
Seri başı olmayan takımlar: Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor

İŞTE EŞLEŞMELER:

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor
Kayserispor-Fenerbahçe
Sİvasspor-Atiker Konyaspor
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

Etiketler; #fenerbahçe
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