Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor ve Sivasspor'un mücadele edeceği çeyrek final kuraları



Çeyrek finalde çift maçlı eleminasyon sistemi uygulanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarnın tarihleri ise henüz belli değil.



Seri başı olan takımlar: Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa

Seri başı olmayan takımlar: Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor



İŞTE EŞLEŞMELER:



Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor

Kayserispor-Fenerbahçe

Sİvasspor-Atiker Konyaspor

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor