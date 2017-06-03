THY Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de yoluna firesiz devam ediyor.

THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayarak Türk basketbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısına imza atan Fenerbahçe, performansını Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de sürdürüyor.



Avrupa'da normal sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off'lara kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluğa giden yolda ilk olarak Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle eşleşmişti. Rakibini saha dezavantajına karşın 3-0'la geçmeyi başaran Fenerbahçe, Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Organizasyonunun yarı finalinde, normal sezonda son yenilgisini aldığı Real Madrid'i, finalde ise Olympiakos'u mağlup eden Fenerbahçe, kupaya uzandı.



Bu süreçte oynadığı 5 play-off karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak kupayı kazanan sarı-lacivertliler, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de benzer bir görüntü sergiliyor.



Normal sezonu 28 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamladığı ligin play-off çeyrek finalinde TOFAŞ ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini her iki maçta da eleyerek adını yarı finale yazdırdı.



Yarı finalde, lig ve THY Avrupa Ligi'nde sezon içerisinde 4 maça çıktığı Darüşşafaka Doğuş'un rakibi olan Fenerbahçe, yeşil-siyahlıları da 3-0'la geçmeyi başararak finale kaldı.



2017'de ligde yenilmedi



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bu yıl içerisinde ligde oynadığı 23 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.



Ligde son yenilgisini 2016 yılının aralık ayında play-off çeyrek finalinde karşılaştığı TOFAŞ karşısında alan sarı-lacivertliler, o tarihten sonra yenilgi yüzü görmedi.



TOFAŞ yenilgisinin ardından 2016 senesinde 3 karşılaşmayı daha kazanan Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 29 maça taşıdı.



Taraftarı önünde yenilgiyi unuttu



Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon seyircisi önünde çıktığı 15 karşılaşmanın tamamını kazandı.



Sarı-lacivertli ekip, Avrupa şampiyonluğuna giden yolda büyük destek veren taraftarı önünde ligdeki son mağlubiyetini 2015-2016 sezonunda, 26 Ekim 2015 tarihinde Konyaspor karşısında aldı.



Fenerbahçe, o tarihten itibaren seyircisi önünde yenilgi yüzü görmezken, sahasında çıktığı 37 lig karşılaşmasının tamamından galip ayrıldı.



10 yılda 6 şampiyonluk



Kuruluşunun 100. yılından önce Türk basketbolunun önemli kulüplerinden Ülker'le birleşmeye giden Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunun ardından ligde 6 şampiyonluk elde etti.



O tarihten önce sadece 1990-1991 sezonunda Türkiye'de zirveye çıkan sarı-lacivertliler, 2006'dan sonra ise 10 sezonda 6 kez şampiyon olmayı başardı.



Bu süreçte 2009-2010, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarının play-off'larında rakiplerine yenilmeden finale yükselen Fenerbahçe, bu üç sezonu da şampiyon tamamladı.



Sarı-lacivertliler, play-off'larını kayıpsız geçtiği 2008-2009 sezonunda ise şampiyonluğu o zamanki adıyla Efes Pilsen'e kaptırdı. Söz konusu sezon her iki takım da finale mağlubiyet almadan gelirken, finalde rakibine galibiyet sayısı bakımından 4-2 üstünlük kuran Efes Pilsen şampiyon oldu.



2012-2013 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray ise, bahsi geçen dönemde Fenerbahçe ve Efes Pilsen dışında finale mağlubiyet almadan ulaşan üçüncü takım olmayı başardı.