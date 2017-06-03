Vize başvurularında sosyal medya kontrolü
Vize başvurularında sosyal medya kontrolü
Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti
Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti
'Abla'lara operasyon: Çok sayıda gözaltı var
'Abla'lara operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Almanya'da terör alarmı
Almanya'da terör alarmı

Fenerbahçe potada doludizgin

THY Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de yoluna firesiz devam ediyor.

Fenerbahçe potada doludizgin

THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayarak Türk basketbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısına imza atan Fenerbahçe, performansını Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de sürdürüyor.

Avrupa'da normal sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off'lara kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluğa giden yolda ilk olarak Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle eşleşmişti. Rakibini saha dezavantajına karşın 3-0'la geçmeyi başaran Fenerbahçe, Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Organizasyonunun yarı finalinde, normal sezonda son yenilgisini aldığı Real Madrid'i, finalde ise Olympiakos'u mağlup eden Fenerbahçe, kupaya uzandı. 

Bu süreçte oynadığı 5 play-off karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak kupayı kazanan sarı-lacivertliler, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de benzer bir görüntü sergiliyor.

Normal sezonu 28 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamladığı ligin play-off çeyrek finalinde TOFAŞ ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini her iki maçta da eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde, lig ve THY Avrupa Ligi'nde sezon içerisinde 4 maça çıktığı Darüşşafaka Doğuş'un rakibi olan Fenerbahçe, yeşil-siyahlıları da 3-0'la geçmeyi başararak finale kaldı. 

2017'de ligde yenilmedi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bu yıl içerisinde ligde oynadığı 23 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 2016 yılının aralık ayında play-off çeyrek finalinde karşılaştığı TOFAŞ karşısında alan sarı-lacivertliler, o tarihten sonra yenilgi yüzü görmedi.

TOFAŞ yenilgisinin ardından 2016 senesinde 3 karşılaşmayı daha kazanan Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 29 maça taşıdı.

Taraftarı önünde yenilgiyi unuttu

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon seyircisi önünde çıktığı 15 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa şampiyonluğuna giden yolda büyük destek veren taraftarı önünde ligdeki son mağlubiyetini 2015-2016 sezonunda, 26 Ekim 2015 tarihinde Konyaspor karşısında aldı.

Fenerbahçe, o tarihten itibaren seyircisi önünde yenilgi yüzü görmezken, sahasında çıktığı 37 lig karşılaşmasının tamamından galip ayrıldı.

10 yılda 6 şampiyonluk

Kuruluşunun 100. yılından önce Türk basketbolunun önemli kulüplerinden Ülker'le birleşmeye giden Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunun ardından ligde 6 şampiyonluk elde etti.

O tarihten önce sadece 1990-1991 sezonunda Türkiye'de zirveye çıkan sarı-lacivertliler, 2006'dan sonra ise 10 sezonda 6 kez şampiyon olmayı başardı. 

Bu süreçte 2009-2010, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarının play-off'larında rakiplerine yenilmeden finale yükselen Fenerbahçe, bu üç sezonu da şampiyon tamamladı.

Sarı-lacivertliler, play-off'larını kayıpsız geçtiği 2008-2009 sezonunda ise şampiyonluğu o zamanki adıyla Efes Pilsen'e kaptırdı. Söz konusu sezon her iki takım da finale mağlubiyet almadan gelirken, finalde rakibine galibiyet sayısı bakımından 4-2 üstünlük kuran Efes Pilsen şampiyon oldu.

2012-2013 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray ise, bahsi geçen dönemde Fenerbahçe ve Efes Pilsen dışında finale mağlubiyet almadan ulaşan üçüncü takım olmayı başardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #pota #basketbol #thy avrupa ligi #sarı-lacivert #Spor Toto Basketbol Süper Lig
banner863
Önceki Haber
Okulda organik sebze yetiştiriyorlar
Sonraki Haber
Voleybolda transfer
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.