Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.

Ülker Sports Arena'da basın mensuplarıyla bir araya gelen sarı-lacivertli takım, tur için ayarlanan üstü açık otobüsün bozulmasıyla, eğlencesine rötarlı başladı.

Ataşehir'den yola çıkan sarı-lacivertli kafile, D-100 kara yolundan Fenerbahçe Ülker Stadı'na, oradan da sahil yolundan Maltepe'ye kadar konvoy eşliğinde tur attı.

Maltepe'den dönüş yapan Fenerbahçe, 1 saat sonra Bağdat Caddesi'nde taraftarıyla buluştu. Caddenin girişinde kalabalık bir grup taraftarın karşıladığı Fenerbahçe takım otobüsü, yoluna devam etmekte zorlandı. Şaşkınbakkal'a kadar adım adım ilerleyen kafileye eşlik eden taraftarlar, sarı-lacivertli oyunculara tezahüratlar ve marşlarla eşlik etti. Meşale yakan taraftarlar, başantrenör Zeljko Obradovic'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Bağdat Caddesi'ndeki ilerleyiş sırasında bazı oyuncuların havalandırma camından otobüsün üzerine çıkarak taraftarlarla şampiyonluk sevincini paylaştığı gözlemlendi.

Yaklaşık 2,5 saat süren kutlamaların ardından taraftarlar dağıldı. Fenerbahçe takım otobüsü ise caddeden ayrıldı.