Fenerbahçe, Touron MKS'yi mağlup etti

Salon: Burhan FelekKaynak: DHA
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Viktor Kozlovsky (Ukrayna)
Fenerbahçe: Pereira, Bahar Guidetti, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Belkestein, Ergül Avcı)
Touron MKS: Sikorska, Weiss, Kaliszuk, Ganszczyk, Horka, Paszek (Lemanczyk, Ciesulewicz, Drabek, Castiglione)
Setler: 25-15, 25-20, 26-24
Süre: 84 dakika (22, 27, 35)
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