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Fenerbahçe, Touron MKS'yi mağlup etti

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Polonya'nın Touron MKS temsilcisini 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Touron MKS'yi mağlup etti
Salon: Burhan Felek


Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Viktor Kozlovsky (Ukrayna)


Fenerbahçe: Pereira, Bahar Guidetti, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Belkestein, Ergül Avcı)


Touron MKS: Sikorska, Weiss, Kaliszuk, Ganszczyk, Horka, Paszek (Lemanczyk, Ciesulewicz, Drabek, Castiglione)


Setler: 25-15, 25-20, 26-24


Süre: 84 dakika (22, 27, 35)

Kaynak: DHA
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