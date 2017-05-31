İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin, Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbi maçta rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle ifadesinin alınmasına karar verdi

Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie, Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbi maçında rakip takım taraftarlarına hareketleri gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hareketleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasına karar verdi.



Savcılık bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne yazı yazarak, Van Persie'nin kimlik ve adres bilgilerinin tespiti, konunun kendisine açıklanmasından sonra savunmasının alınması ve delillerini sunması amacıyla savcılığa müracaatının sağlanmasını istedi.