2 saat içinde anlaştılar! Bugün 15.20 uçağıyla...
2 saat içinde anlaştılar! Bugün 15.20 uçağıyla...
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Bilim dünyasını sarsan keşif!
Bilim dünyasını sarsan keşif!
Katar'a şok! Bir ülke daha katıldı
Katar'a şok! Bir ülke daha katıldı

Fenerbahçeli yöneticiler, Valbuena ile görüşüp anlaştı

Fransa’ya çıkarma yapan yöneticiler Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat önce Lyon Başkanı Aulas ile sonra Valbuena ve eşi Fanny Lafon’la görüşüp, anlaştı. Fenerbahçeli yöneticiler bugün de Lyon’dan Monaco’ya geçerek Dirar için Fransızlar’la masaya oturacak. Monaco ile de anlaşma sağlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçeli yöneticiler, Valbuena ile görüşüp anlaştı

Fotomaç'ta yer alan habere göre, bu sezon futbolda büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, güçlü bir kadro oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor. Sarı-lacivertli ekip transferdeki öncelikli isimlerden Lyon'un maestrosu Mathieu Valbuena ve Monaco'nun sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar için Fransa seferine çıktı. Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat'tan oluşan heyet, banka teminat mektuplarıyla birlikte dün sabah saat 10.10 uçağıyla direkt Lyon'a uçtu. Heyet, burada Lyon Başkanı Michel Aulas ve hem avukat hem de yönetici olan oğlu Alexandre ile bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşme sonunda her konuda anlaşma sağlandı.

Fenerbahçeli yöneticiler akşam da Valbuena ve geçen sezon Türkiye'ye gelmeyi reddeden eşi Fanny Lafon ile yemekte buluştu. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede taraflar el sıkıştı. Yıldırım, Mosturoğlu ve Fırat bugün ise saat 15.20 uçağıyla Nice üzerinden Monaco'ya geçecek. Dirar transferine son noktayı koyacak olan F.Bahçeli yöneticiler, Monaco Asbaşkanı Vasilyev ve takım menajeri Veronico'la görüşecek. F.Bahçe 31 yaşındaki Fas'lı yıldızla daha önce anlaşmıştı. Kanarya'nın transferdeki bir diğer hedefi ise Andre Castro. Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki orta saha oyuncusu F.Bahçe'ye çok yakın.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #fenerbahçe #ali yıldırım #Şekip Mosturoğlu #Önder Fırat #lyon #Valbuena #Monaco
banner863
Önceki Haber
Mozambik'te kel 'avı'! Polis alarma geçti
Sonraki Haber
İran'dan Trump'a yanıt: Beyaz Saray'ın açıklaması iğrenç
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.